Фото с Facebook-страницы ЗКО Аксай Информацию о победе Гумара Ажигалиева разместили на Facebook-странице ЗКО Аксай. Сообщается, что директор средней школы №3 города Аксай Гумар Ажигалиев стал чемпионом Азии по гиревому спорту. Чемпионат проходил в столице Кыргызстана - городе Бишкеке. В нем участвовали спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Пакистана, Южной Кореи, Индии, Казахстана, России. Гумар Ажигалиев выступал в весовой категории +85 кг и завоевал звание чемпиона. В управлении спорта и физической культуры ЗКО подтвердили информацию.
Директор школы из ЗКО стал чемпионом Азии по гиревому спорту
