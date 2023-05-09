Социальный хлеб подорожал в Атырау: в СПК объяснили причины
Хлеб подорожал на 10 тенге, передает портал "Мой ГОРОД".
Если раньше хлеб из муки первого сорта в городе можно было купить за 81 тенге, то теперь на полках супермаркетов с надписью «Товары Стабфонда» булка социального продается по 91 тенге.
В пресс-службе СПК "Атырау" дали развернутый ответ по поводу подорожания хлеба из муки первого сорта.
— Во-первых, мукомольное предприятие ТОО "Желаевский КХП" поднял цену на муку первого сорта от 155 тенге до 165 тенге за один килограмм, также поставщик муки ТОО "КАРАТ" повысил стоимость муки от 145 тенге до 155 тенге за кило. Во-вторых, пекарни повысили цены из-за того, что подорожала мука первого сорта, повысилась стоимость электроэнергии, коммунальных услуг, ГСМ, повысили заработную плату работникам, — рассказали в СПК "Атырау". — Сейчас хлеб из муки первого сорта поставляют по 83 тенге.
В СПК отметили, что ТОО "Идеал Трейд Маркет" реализует хлеб из муки первого сорта по 91 тенге.
— При этом, если сравнивать цены с рынком, то цена хлеба из муки первого сорта стабилизационного фонда ниже рыночных на 20-30 тенге, — добавили в СПК "Атырау".
Лина ОЙЛОВА
