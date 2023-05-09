Ежегодно на территории завода коллектив отмечает День Победы, передает портал "Мой ГОРОД".
Фото Людмилы КРАВЧЕНКО
В годы ВОВ завод оказывал колоссальную поддержку фронту. И сегодня, на этом месте, как и много лет назад кипит работа заводчан, которые собрались поприветствовать и поблагодарить дорогих ветеранов.
Уральский завод «Зенит» во все времена был и остается флагманом промышленности в ЗКО. Так, он внес большую лепту в Победу над фашистской Германией. Во время войны рабочие произвели более 3 тысяч морских мин и более 300 торпед. Во многом этому способствовало единство заводской трудовой семьи, особая атмосфера трудового коллектива, основанная на взаимопонимании, поддержке, взаимовыручке, сплоченности, сохранении и упрочении заводских трудовых традиций.
– Уважаемые ветераны ВОВ и труженики тыла, дорогие гости, поздравляю Вас с 78-й годовщиной Победы. Вы, люди, которые стояли у истоков и выпускали вооружение для фронта. На нашем заводе присутствуют уважение, преемственность поколения, поддерживание традиций наших отцов и дедов – это огромная заслуга первых руководителей. Никогда не забывайте, с каким трудом добивалась эта победа, – поздравил со сцены генеральный директор акционерного общества «Уральский завод «Зенит» Кайыржан Муканов.
В этот день завод гостеприимно распахивает свои ворота и участники войны, труженики тыла, заводчане и их семьи имеют возможность пообщаться друг с другом за накрытыми столами, отведать солдатскую гречневую кашу с тушенкой, посмотреть концерт, подготовленный силами коллективов ДК «Зенит». Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к обелиску Славы.
– Особенно свята для нас, заводчан, память об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Мы по-прежнему помним, какой ценой неимоверных усилий, человеческих жертв и страданий досталась долгожданная Победа нашим дедам, и каждый год отмечаем этот прекрасный и трагический праздник с нашими ветеранами, – отметила начальник производственного отдела завода Галина Сидорова.
По поручению руководства заводчане объезжали всех ветеранов, работавших на заводе, желая им долгих лет жизни, вручая памятные подарки и материальное вознаграждение. Ветераны в свою очередь поблагодарили гостей за то, что их не забыли и помнят.
К сожалению, ветеранов с каждым годом остается все меньше и меньше. Когда-то на заводе было более 50 участников войны и более 200 тружеников тыла, а сегодня здесь осталось два ветерана Великой Отечественной и 50 тружеников тыла, некоторые из них присутствовали на празднике. Также присутствовал весь личный состав завода и много почетных ветеранов, которые более 45 лет проработали на предприятии.
Фото Людмилы КРАВЧЕНКО
Фото Людмилы КРАВЧЕНКО
Фото Людмилы КРАВЧЕНКО
Фото Людмилы КРАВЧЕНКО
Фото Людмилы КРАВЧЕНКО
Фото Людмилы КРАВЧЕНКО
Людмила КРАВЧЕНКО
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.