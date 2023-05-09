– Уважаемые ветераны ВОВ и труженики тыла, дорогие гости, поздравляю Вас с 78-й годовщиной Победы. Вы, люди, которые стояли у истоков и выпускали вооружение для фронта. На нашем заводе присутствуют уважение, преемственность поколения, поддерживание традиций наших отцов и дедов – это огромная заслуга первых руководителей. Никогда не забывайте, с каким трудом добивалась эта победа, – поздравил со сцены генеральный директор акционерного общества «Уральский завод «Зенит» Кайыржан Муканов.

– Особенно свята для нас, заводчан, память об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Мы по-прежнему помним, какой ценой неимоверных усилий, человеческих жертв и страданий досталась долгожданная Победа нашим дедам, и каждый год отмечаем этот прекрасный и трагический праздник с нашими ветеранами, – отметила начальник производственного отдела завода Галина Сидорова.

Фото Людмилы КРАВЧЕНКО В годы ВОВ завод оказывал колоссальную поддержку фронту. И сегодня, на этом месте, как и много лет назад кипит работа заводчан, которые собрались поприветствовать и поблагодарить дорогих ветеранов. Уральский завод «Зенит» во все времена был и остается флагманом промышленности в ЗКО. Так, он внес большую лепту в Победу над фашистской Германией. Во время войны рабочие произвели более 3 тысяч морских мин и более 300 торпед. Во многом этому способствовало единство заводской трудовой семьи, особая атмосфера трудового коллектива, основанная на взаимопонимании, поддержке, взаимовыручке, сплоченности, сохранении и упрочении заводских трудовых традиций.В этот день завод гостеприимно распахивает свои ворота и участники войны, труженики тыла, заводчане и их семьи имеют возможность пообщаться друг с другом за накрытыми столами, отведать солдатскую гречневую кашу с тушенкой, посмотреть концерт, подготовленный силами коллективов ДК «Зенит». Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к обелиску Славы.По поручению руководства заводчане объезжали всех ветеранов, работавших на заводе, желая им долгих лет жизни, вручая памятные подарки и материальное вознаграждение. Ветераны в свою очередь поблагодарили гостей за то, что их не забыли и помнят. К сожалению, ветеранов с каждым годом остается все меньше и меньше. Когда-то на заводе было более 50 участников войны и более 200 тружеников тыла, а сегодня здесь осталось два ветерана Великой Отечественной и 50 тружеников тыла, некоторые из них присутствовали на празднике. Также присутствовал весь личный состав завода и много почетных ветеранов, которые более 45 лет проработали на предприятии.Фото Людмилы КРАВЧЕНКОФото Людмилы КРАВЧЕНКОФото Людмилы КРАВЧЕНКОФото Людмилы КРАВЧЕНКОФото Людмилы КРАВЧЕНКОФото Людмилы КРАВЧЕНКОМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.