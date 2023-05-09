Еще синоптики прогнозируют грозу. Туман и ветер ожидаются в ЗКОКак сообщили в РГП "Казгидромет", 10 мая на территории ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +16..+18 градусов, ночью +7..+9 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается погода без осадков. Днём будет +24..+26 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе синоптики прогнозируют дождь. Днём ожидается до +22..+24 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается погода без осадков. Днем столбики термометров покажут +27..+29 градусов, ночью +11..+13 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
