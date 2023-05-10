— Специалисты проверили дом и газоснабжение, утечки не обнаружено. Предварительная причина смерти — пищевое отравление неизвестным веществом, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Иллюстративное фото из «МГ» Сообщение об отравлении шести человек (двое взрослых и четверо детей) в частном жилом доме поступило спасателям. Отец 1984 года рождения и четверо детей (дочь 2010 года рождения и сыновья 2008, 2013, 2018 годов рождения) скончались. Мать детей доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии.Для выяснения обстоятельств на место вызова направлена исследовательская пожарная лаборатория ДЧС, газовая служба и СЭС.