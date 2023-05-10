— За несколько метров до финишной арки скончался атлет, у него остановилось сердце. Руслану был 41 год и он не был новичком в спорте — в стартах Экстремальной Атлетики он участвовал с 2017 года и этот «Тенгри» был для него четвёртым. Ему сразу стали оказывать первую помощь силами бригады интенсивной терапии, дежурившей на соревнованиях, но спасти его не удалось, — говорится в .

Иллюстративное фото с сайта pexels.com Это произошло на марафоне Tengri Ultra, который прошёл в долине реки Або трагедии сообщили организаторы мероприятия.Команда экстремальной атлетики выразила соболезнования родным и близким Руслана.