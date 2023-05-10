Воду отключат сегодня, 10 мая, в 10:00, передаёт портал «Мой ГОРОД». Авария произошла на водопроводе в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с аварией на центральном водопроводе на улице Бигельдинова, временно прекращается водоснабжение абонентов:
  • улица Азербайджанская;
  • улица Бигельдинова;
  • улица Южная;
  • улица Гринько;
  • микрорайоны Балауса, ПДП - 8, 9;
  • детские сады «Жас кус», «Алтын тага»;
  • улица Кокжар 2;
  • улица Сейитова 23;
  • улица Азербайджанская 50;
  • учреждение РУ-170/2.
Ориентировочное время отключения с 10:00 до 22:00 10 мая. Кстати, по информации акимата Уральска, в этом году планируется начать реконструкцию канализационных колодцев и водопроводных сетей, бОльшая часть из которых была построена в 60-х годах прошлого века. Реконструкция пройдет в рамках государственной программы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.