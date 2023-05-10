улица Азербайджанская;

улица Бигельдинова;

улица Южная;

улица Гринько;

микрорайоны Балауса, ПДП - 8, 9;

детские сады «Жас кус», «Алтын тага»;

улица Кокжар 2;

улица Сейитова 23;

улица Азербайджанская 50;

учреждение РУ-170/2.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с аварией на центральном водопроводе на улице Бигельдинова, временно прекращается водоснабжение абонентов:Ориентировочное время отключения с 10:00 до 22:00 10 мая. Кстати, по информации акимата Уральска, в этом году планируется начать реконструкцию канализационных колодцев и водопроводных сетей, бОльшая часть из которых была построена в 60-х годах прошлого века. Реконструкция пройдет в рамках государственной программы.