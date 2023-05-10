— Гражданин «К» осуждён в Беларуси за дачу взятки в особо крупном размере, гражданка «М» – за кражу, разбой и хищение личных документов к пяти годам и семи годам шести месяцам соответственно, — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила запросы о передачи двух граждан Казахстана, которых приговорили к заключению на территории соседней страны.Их доставили на родину для дальнейшего отбывания наказания. Сейчас они находятся в следственном изоляторе Астаны.