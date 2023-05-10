Соответствующий законопроект приняли сегодня мажилисмены. Электросамокаты могут признать транспортным средством в Казахстане Изображение Aixklusiv с сайта Pixabay Поправки в закон о вопросах организации дорожного движения приняли мажилисмены. Согласно нему, электросамокаты признаются транспортным средством. Скорость их движения не должна превышать 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам, движение же по тротуарам разрешено только со скоростью пешеходного потока – не более шести километров в час. Также допускается движение по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водитель должен быть старше 18 лет, в застёгнутом шлеме и светоотражающей одежде (в тёмное время суток) и иметь права любой категории. На электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров, необходимо спешиваться на пешеходных переходах и перекрёстках. Документ направили в верхнюю палату парламента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.