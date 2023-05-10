Изображение Aixklusiv с сайта Pixabay Поправки в закон о вопросах организации дорожного движения приняли мажилисмены. Согласно нему, электросамокаты признаются транспортным средством.Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам,Также допускается движение по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водитель должен быть старше 18 лет, в застёгнутом шлеме и светоотражающей одежде (в тёмное время суток) и иметь права любой категории. На электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров, необходимо спешиваться на пешеходных переходах и перекрёстках. Документ направили в верхнюю палату парламента.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.