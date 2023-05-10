Компания Altyn Car (входит в группу компаний «Урал-Кров-Авто Плюс») приглашает жителей региона в обновлённый, современный и уютный дилерский центр Kia в Уральске.

На торжественной презентации, которая состоялась 28 апреля, среди приглашённых гостей, владельцев автомобилей, прошёл розыгрыш подарков. Также в праздничной программе выступили шоу-балет «Нью фейс» и барабанщики из Тулы «Сплеш».

Кроме того, для гостей были подготовлены детская зона с аниматорами и фотозоны, одна из которых включала автомобили Seltos и Cerato. Был организован видео-конкурс «Сам себе режиссёр!», по условиям которого надо было снять короткое оригинальное видео и опубликовать его в Instagram, отметив аккаунт дилерского центра kia_altyncar.

Директор департамента маркетинга дистрибуции Kia в Казахстане Нариман Бектуров вручил генеральному директору компании Altyn Car Григорию Белаш сертификат официального дилера, после чего они в торжественной обстановке перерезали ленточку, дав старт работе нового дилерского центра.

– Компания Allur Motor Qazaqstan более двух лет является официальным дистрибьютором бренда Kia в Республике Казахстан. Компании Altyn Car – один из наших дилеров, который перешёл на новые стандарты бренда. Следуя концепции Kia, дилерский центр поменял свой облик. Теперь в нем отражен новый дизайн в концепции «Единство противоположностей». Посетители отметили обновлённый логотип Kia, который символизирует движение и стремление к развитию. Внутри шоурум разделён на «холодную» и «тёплую» зоны – для автомобилей и людей. Хочется отметить, что в 2021 году в Казахстане было реализовано более 9 тысяч автомобилей Kia, в прошлом году реализовали уже более 14 тысяч машин. И в этом году на сегодняшний день – уже около 5 тысяч автомобилей. Мы надеемся стать лидерами рынка, – сказал Нариман Бектуров.

Директор департамента маркетинга дистрибуции Kia в Казахстане Нариман Бектуров вручил генеральному директору компании Altyn Car Григорию Белаш сертификат официального дилера, после чего они в торжественной обстановке перерезали ленточку, дав старт работе нового дилерского центра.

– Компания Allur Motor Qazaqstan более двух лет является официальным дистрибьютором бренда Kia в Республике Казахстан. Компании Altyn Car – один из наших дилеров, который перешёл на новые стандарты бренда. Следуя концепции Kia, дилерский центр поменял свой облик. Теперь в нем отражен новый дизайн в концепции «Единство противоположностей». Посетители отметили обновлённый логотип Kia, который символизирует движение и стремление к развитию. Внутри шоурум разделён на «холодную» и «тёплую» зоны – для автомобилей и людей. Хочется отметить, что в 2021 году в Казахстане было реализовано более 9 тысяч автомобилей Kia, в прошлом году реализовали уже более 14 тысяч машин. И в этом году на сегодняшний день – уже около 5 тысяч автомобилей. Мы надеемся стать лидерами рынка, – сказал Нариман Бектуров.

По словам директора дилерского центра Kia Юрия Титова, обновлённый автосалон предлагает своим клиентам широкий модельный ряд Kia. Также покупатели могут пройти тест-драйв автомобилей, чтобы почувствовать их характер.

– Мы гарантируем нашим клиентам более высокий уровень обслуживания – это важно для нас. Бренд Kia пользуется большой популярностью в Западном Казахстане, потому что мы продаем не просто автомобили, а мечту, – отметил Юрий Титов. – Kia я приобрел в прошлом году. И в свои 76 лет понял, что это самый комфортный автомобиль, – делится житель Уральска Мурат.

Оценила новейшие технологии, удобство и практичность Kia и Гульсызым Аминова, которая приобрела авто для своей семьи. И вот уже больше года, по её словам, она получает большое удовольствие от вождения данного автомобиля.

В конце вечера перед гостями выступили артисты из Самары с файер-шоу. Представители центра поблагодарили всех, кто выбирает бренд Kia и остаётся с ним на долгие годы, вручив на прощание памятные подарки.

Двери дилерского центра Kia Altyn Car открыты по адресу: Уральск, улица Шолохова, 11/4.

Новости Компаний

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.