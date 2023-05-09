— Органами государственных доходов такие сообщения в адрес налогоплательщиков не направляются. Просим быть бдительными по отношению к неофициальным источникам, так как документы могут в дальнейшем использовать в мошеннических целях. Информация о зарегистрированных, снятых с учета ИП размещена на интернет-портале Комитета государственных доходов РК kgd.gov.kz, — пояснили в пресс-службе ведомства.

— Уведомление о начале деятельности в качестве ИП направляется электронным способом – через портал Электронного лицензирования РК «Е-license» и через мобильное приложение Банков второго уровня. Документом, подтверждающим регистрации в качестве ИП является уведомление о начале деятельности в качестве ИП, которое доступно в личном кабинете «Е-license» в разделе «История уведомлений», — рассказали в ДГД ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента государственных доходов по ЗКО отметили, что на сегодняшний день участились случаи, когда мошенники от имени органов государственных доходов запрашивают через мессенджеры копии личных документов.Между тем в департаменте сообщили, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок, физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве ИП.Для входа в личный кабинет «Е-license» необходима идентификация через электронно-цифровую подпись физического лица. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.