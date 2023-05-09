Жители Макатского района Атырауской области профинансировали строительство колодца в Камеруне, передает "Ақ Жайық". Жители Атырауской области установили колодец с питьевой водой в африканской деревне Фото с сайта "Ак Жайык" Строительство колодца началось в апреле, а четвертого мая прошла церемония открытия. Жители камерунской деревни опубликовали благодарственное видео. Ранее эти же парни проводили ауызашар для камерунских детей-сирот. На этом казахстанцы решили не останавливаться и в последние десять дней Рамадана открыли специальный счет для сбора средств через благотворительный Telegram-канал, посвященный поддержке Африки. Им удалось собрать 500 тысяч тенге. Этих денег хватило, чтобы построить колодец в одном из самых засушливых регионов материка.

o5iVwPQwNrw

