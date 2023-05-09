Фото Медета Медресова Сегодня, девятого мая, в городском парке культуры и отдыха проходит празднование Дня Победы. Для жителей и гостей города организовали праздничный концерт.Фото Медета Медресова Также для сотни горожан развернули полевую кухню и угостили всех желающих настоящей солдатской кашей. Из напитков раздавали горячий чай.Фото Медета Медресова Несмотря на ветреную погоду, в парке установили столы для удобства горожан.Фото Медета Медресова Под песни военных выступали певцы, вниманию зрителей представили театрализованные представления, звучали песни военных лет.Фото Медета Медресова Люди держали в руках портреты своих погибших родных во время Великой Отечественной войне.Фото Медета Медресова Уральцы рассказали, что этот праздник отмечают каждый год. Для них он особенно дорог, так как их родные участвовали в войне. Многие, к сожалению, не дожил до победы.Фото Медета Медресова К слову, в ЗКО на сегодняшний день осталось всего 16 ветеранов ВОВ, из них 14 живут в Уральске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.