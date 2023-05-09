В честь Дня Победы в городском паре культуры и отдыха организовали полевую кухню и праздничный концерт, передает портал "Мой ГОРОД". Уральцев накормили солдатской кашей Фото Медета Медресова Сегодня, девятого мая, в городском парке культуры и отдыха проходит празднование Дня Победы. Для жителей и гостей города организовали праздничный концерт. Уральцев накормили солдатской кашей Фото Медета Медресова Также для сотни горожан развернули полевую кухню и угостили всех желающих настоящей солдатской кашей. Из напитков раздавали горячий чай. Уральцев накормили солдатской кашей Фото Медета Медресова Несмотря на ветреную погоду, в парке установили столы для удобства горожан. Уральцев накормили солдатской кашей Фото Медета Медресова Под песни военных выступали певцы, вниманию зрителей представили театрализованные представления, звучали песни военных лет. Уральцев накормили солдатской кашей Фото Медета Медресова Люди держали в руках портреты своих погибших родных во время Великой Отечественной войне. Уральцев накормили солдатской кашей Фото Медета Медресова Уральцы рассказали, что этот праздник отмечают каждый год. Для них он особенно дорог, так как их родные участвовали в войне. Многие, к сожалению, не дожил до победы. Уральцев накормили солдатской кашей Фото Медета Медресова К слову, в ЗКО на сегодняшний день осталось всего 16 ветеранов ВОВ, из них 14 живут в Уральске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета Медресова