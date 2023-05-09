На втором месте по количеству легализованных лидируют автомобили из Армении, передаёт портал «Мой ГОРОД». Как проходит легализация и с какими проблемами сталкиваются жители ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Легализация иностранных автомобилей началась 23 января и продлится до первого июля. За это время владельцы машин могут поставить авто на учёт, заплатив 200 тысяч тенге утилизационного сбора и небольшую сумму за регистрацию. По состоянию на четвертое мая, в регионе легализовано 8 416  иностранных автомобиля или 70% (из 12 тысяч, согласно данным страховых компаний). Из них:
  • 735 из Армении;
  • 558 из Армении с «желтых» номеров;
  • 6 745 из России;
  • 20 из Белоруссии;
  • 17 из Грузии;
  • 6 из Арабских эмиратов;
  • 7 из Кыргызстана.
Ещё 328 машины зарегистрировали на жителей ЗКО в других регионах страны:
  • 64 из Армении;
  • 76 из Армении с «желтых» номеров;
  • 119 из России;
  • 50 из Кыргызстана;
  • 19 из Грузии.
Ранее стало известно, что казахстанцы смогут легализовать машины-конструкторы. В ЗКО пытались легализовать две иномарки, находящиеся в розыске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.