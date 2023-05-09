Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с Днём Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Акорда. По миллиону тенге выплатят участникам и инвалидам ВОВ в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ»
— Этот праздник занимает особое место в истории нашей страны, олицетворяя собой непреклонную волю и героизм старших поколений, их самоотверженную борьбу за мир и свободу. В суровые годы войны наши соотечественники проявили исключительную отвагу и стойкость. Каждый второй солдат, ушедший на фронт из Казахстана, пожертвовал жизнью во имя нашего светлого будущего. Неоценимый вклад в Победу внесли труженики тыла, которые в дни тяжёлых испытаний своей трудовой доблестью продемонстрировали сплоченность и солидарность нашего народа. Наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах. Мы безмерно благодарны поколению победителей за мирное небо над головой. Их славный подвиг – пример для потомков. Идеалы свободы, справедливости, равенства, которые они отстояли неимоверной ценой, для нас всегда будут незыблемыми ориентирами в построении Справедливого Казахстана. Желаю нашим дорогим ветеранам и всем согражданам здоровья и благополучия! С Днем Победы! – говорится в поздравлении.
  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  