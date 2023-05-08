В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +14..+16 градусов, ночью +5..+7 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается погода без осадков. Днём будет +25..+27 градусов, ночью +13..+15 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

В Актобе синоптики прогнозируют дождь. Днём ожидается до +17..+19 градусов. Ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +22..+24 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

В Алматы ожидается погода без осадков. Днем столбики термометров покажут +23..+25 градусов, ночью +9..+11 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.

Фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", девятого мая в Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.