— Согласно статье 28 Закона РК «О защите прав потребителей», продавец обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара надлежащего качества в удобное для потребителя время с учётом режима работы заведения. Запрещается принуждать потребителя приобретать товар в ненужном ему количестве и (или) ассортименте. Если же посетитель откажется выплачивать депозит, администрация заведения, скорее всего, откажет ему в оказании услуг. И это тоже незаконно, — пояснили в комитете.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Некоторые заведения, в основном общепиты, используют депозитную систему. Это установленный администрацией взнос, который обязан внести потребитель при посещении. Посетитель может сделать заказ, который будет равен размеру депозита или дороже. Если же заказ будет стоимостью ниже, заведение разницу не возвращает. В комитета по защите прав потребителей обращают внимание казахстанцев на то, что депозитный способ оплаты незаконен.Продавец, согласно закону, обязан продавать товар каждому покупателю, администрация заведения обязана обслуживать каждого посетителя.