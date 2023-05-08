По факту ведется досудебное расследование, передает портала "Мой ГОРОД". Женский СОБР в Алматы поздравили коллеги-мужчины Иллюстративное фото из архива «МГ» Как сообщает Polisia.kz в своём Telegram-канале, в Костанае задержали сотрудника полиции по подозрению в распространении синтетических наркотиков. Стража порядка задержали пятого мая. Совместную операцию провели сотрудники региональных ДКНБ и УСБ ДП.
— В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств". Остальная информация в интересах следствия не разглашается, – говорится в сообщении.
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.  