Арслан Курманбеков Как сообщили в ДЧС Алматы, седьмого мая в 23:52 в горах Алматы, на территории Иле-Алатауского национального природного парка, произошёл пожар.Сегодня, восьмого мая, стало известно, что при тушении пожара погиб сотрудник ДЧС Алматы. В министерстве по чрезвычайным ситуациям РК отметили, что старший пожарный-спасатель ПЧ-7 сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков погиб, исполняя служебный долг в составе оперативной группы по тушению пожара на склоне горы в Иле-Алатауском природном парке. На него упал горящий ствол дерева.Арслану Курманбекову было 28 лет. В органах гражданской защиты он работал с 2015 года. В настоящее время тушение пожара продолжается. По состоянию на 15:13 осуществлено 13 сбросов и 39 тонн воды. Предварительная площадь пожара составляет 3 гектара.