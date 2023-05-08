— Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью. Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда, – пояснили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Иллюстративное фото с сайта gorod.dp.ua Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", в связи с плановой реконструкцией теплосетей в Алматы с 10 мая по 30 августа ограничат движение по улицам Казыбек би и Ганди.Проезд по улице Казыбек би в Медеуском районе закроют на участке от улицы Валиханова до улицы Абдуллиных. На улице Ганди в Бостандыкском районе движение перекроют на участке от ЧФ "Фонд Нурсултана Назарбаева" до улицы Западный Желтоксан.