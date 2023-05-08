— Общебеговое движение в Уральске набирает обороты и идет вверх. Это можно заметить по личным результатам спортсменов. К этому забегу я готовился заранее. Знал, что будут участвовать сильные ребята. По поводу самого забега, бежалось нелегко с таким соперником, как Егор Ручников, но задачу свою выполнил. Хочу пожелать всем спорта, здоровья и счастья, — поделился Жарас.В мужской категории на дистанции 10 километров первое место занял Егор Ручников, второе место занял Жарас Айтуаров, третье место закрепилось за Нурлатом Тураровым. Среди женщин первое место на дистанции пять километров заняла Диана Асетова, второе место получила Виктория Глотова, третье место досталось Айман Сарсенгалиевой. Фото Жулдызхан Лось Фото Жулдызхан Лось Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
