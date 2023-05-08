— Общебеговое движение в Уральске набирает обороты и идет вверх. Это можно заметить по личным результатам спортсменов. К этому забегу я готовился заранее. Знал, что будут участвовать сильные ребята. По поводу самого забега, бежалось нелегко с таким соперником, как Егор Ручников, но задачу свою выполнил. Хочу пожелать всем спорта, здоровья и счастья, — поделился Жарас.

Фото Жулдызхан Лось Седьмого мая с раннего утра сторонники спорта и здорового образа жизни собрались на массовый забег. В марафоне приняли участие сотрудники силовых структур. Одетые в свои отличительные формы, они органично влились в ряды бегунов. Организаторы мероприятия - беговой клуб «Aqjaiyq run club» совместно с управлением физической культуры и спорта ЗКО. С начала года это четвертый подобный забег. Марафонцам предложили на выбор три дистанции забега: два с половиной, пять и десять километров. Перед стартом спортсмены провели разминку. Лидер бегового клуба «Aqjaiyq run club» Рустам Беркалиев рассказал, что в проведении марафонов им помогают молодежные объединения, такие как «Qadam» и «Young Future». По его словам, весь город объединяется для создания атмосферы спорта. Массовый старт на два с половиной километра проходил на бесплатной основе и без возрастных ограничений. Платными были дистанции на пять и десять километров, стоимость слота составляла 6 000 тенге. Также по этим дистанциям обозначили призовые места. Одержавшим победу, дарили медали и подарки от спонсоров. За первое место победитель получил денежное вознаграждение в размере 50 тысяч тенге, за второе - 30 тысяч тенге и за третье - 20 тысяч тенге. На платной основе приняли участие 100 человек, из них 20 участвовали в марафоне в режиме онлайн. Тренер по легкой атлетике Жарас Айтуаров занял в марафоне почетное второе место, он пробежал 10 километров за 35 минут. По его словам, организация забега была на высшем уровне.В мужской категории на дистанции 10 километров первое место занял Егор Ручников, второе место занял Жарас Айтуаров, третье место закрепилось за Нурлатом Тураровым. Среди женщин первое место на дистанции пять километров заняла Диана Асетова, второе место получила Виктория Глотова, третье место досталось Айман Сарсенгалиевой.Фото Жулдызхан ЛосьФото Жулдызхан Лось