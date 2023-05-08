Специалисты отберут пробы воды и грунта с места гибели млекопитающих. 15 мёртвых тюленей обнаружили на побережье Каспия Фото предоставлено Комитетом рыбного хозяйства МЭГПР РК Как сообщили в Комитете рыбного хозяйства РК, вечером шестого мая на побережье Каспийского моря на территории Тупкараганского района села Баутино (Мангистауская область) инспекторы управления рыбной инспекции обнаружили 15 мёртвых тюленей и четыре неживых особей осетровых видов.
— Отделом полиции Тюбкараганского района Мангистауской области расследуется уголовное дело, в рамках которого установят причины и обстоятельства гибели животных, — сообщили в комитете. — Специалисты департамента экологии отберут пробы воды и грунта с места гибели млекопитающих. В связи с тем, что большинство обнаруженных туш морских животных находятся в стадии сильного разложения произвести отбор гистологических проб для определения причин гибели невозможно.
Между тем седьмого мая на место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной инспекции, Казгидромета и местных исполнительных органов. Мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается.