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Денис Тен награжден орденом «Құрмет»

Фото с сайта www.celebrities.kz Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен награжден орденом "Құрмет", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду. Согласно указу Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, "за высокие спортивные достижения на ХХІІ Зимних Олимпийских играх 2014 года в городе Сочи заслуженный мастер спорта Казахстана Денис Тен награжден орденом "Құрмет". Напомним, что "бронзу" Олимпиады в Сочи Тену обеспечил удачный прокат во время произвольной программы. В итоге он уступил японцу Юдзуру Ханю и канадцу Патрику Чану. Денис Тен стал единственным спортсменом в сбор
Marat
Денис Тен награжден орденом «Құрмет»
Фото с сайта www.celebrities.kz
Фото с сайта www.celebrities.kz
 Фото с сайта www.celebrities.kz Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен награжден орденом "Құрмет", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду. Согласно указу Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, "за высокие спортивные достижения на ХХІІ Зимних Олимпийских играх 2014 года в городе Сочи заслуженный мастер спорта Казахстана Денис Тен награжден орденом "Құрмет". Напомним, что "бронзу" Олимпиады в Сочи Тену обеспечил удачный прокат во время произвольной программы. В итоге он уступил японцу Юдзуру Ханю и канадцу Патрику Чану. Денис Тен стал единственным спортсменом в сборной Казахстана, который завоевал медаль на Играх в Сочи. Позже аким Алматы Ахметжан Есимов вручил Денису Тену ключи от автомобиля Chevrolet Cruze. Также он был награжден в номинации "Прорыв года" в конкурсе "Спортсмен года" Агентства по делам спорта и физической культуры.

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