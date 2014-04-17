Денис Тен награжден орденом «Құрмет»

Фото с сайта www.celebrities.kz Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен награжден орденом "Құрмет", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду. Согласно указу Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, "за высокие спортивные достижения на ХХІІ Зимних Олимпийских играх 2014 года в городе Сочи заслуженный мастер спорта Казахстана Денис Тен награжден орденом "Құрмет". Напомним, что "бронзу" Олимпиады в Сочи Тену обеспечил удачный прокат во время произвольной программы. В итоге он уступил японцу Юдзуру Ханю и канадцу Патрику Чану. Денис Тен стал единственным спортсменом в сбор