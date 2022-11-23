Депутат предложил снизить пороги достаточности для снятия пенсионных

Он также предложил разработать новый пакет стимулов для вкладчиков. Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутат Аманжан Жамалов от партии Amanat на заседании мажилиса озвучил запрос в адрес премьер-министра и председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Народный избранник считает, что необходимо вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений. - Необходимо также при привлечении частных пенсионных фондов учесть этот опыт и разработать новый пакет стимулов для вкладчиков. К примеру, дать возможность гражданам изымать часть инв