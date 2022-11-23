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Социум

Депутат предложил снизить пороги достаточности для снятия пенсионных

Он также предложил разработать новый пакет стимулов для вкладчиков. Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутат Аманжан Жамалов от партии Amanat на заседании мажилиса озвучил запрос в адрес премьер-министра и председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Народный избранник считает, что необходимо вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений. - Необходимо также при привлечении частных пенсионных фондов учесть этот опыт и разработать новый пакет стимулов для вкладчиков. К примеру, дать возможность гражданам изымать часть инв
Дана Рахметова
Депутат предложил снизить пороги достаточности для снятия пенсионных
Он также предложил разработать новый пакет стимулов для вкладчиков.
Средний размер пенсии в Казахстане продолжает снижаться
Средний размер пенсии в Казахстане продолжает снижаться
Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутат Аманжан Жамалов от партии Amanat на заседании мажилиса озвучил запрос в адрес премьер-министра и председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Народный избранник считает, что необходимо вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений.
- Необходимо также при привлечении частных пенсионных фондов  учесть этот опыт и разработать новый пакет стимулов для вкладчиков. К примеру, дать возможность гражданам изымать часть инвестиционного дохода, если этот инвестиционный доход превышает инфляцию, - предложил Жамалов.
Высказался он и о работе Единого накопительного пенсионного фонда. По его словам, доходность ЕНПФ за последние 12 месяцев (с октября 2021 года по сентябрь 2022 года) составила 7,5%. При этом инфляция уже превысила 18%.
- То есть реальная доходность далеко отрицательная. Что касается кредитования реальной экономики, то ЕНПФ также не стал источником долгосрочного финансирования. Пенсионные накопления в основном вложены в государственные облигации, ценные бумаги банков и международных финансовых организаций. Мной уже ранее отмечалось, что основной причиной системной неэффективности накопительной пенсионной системы является монополия ЕНПФ на этом рынке, - сказал депутат.

Ситуация с изменением порога достаточности

Третьего декабря 2021 года стало известно, что ЕНПФ в 2022 году изменит «порог достаточности» - остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения. Стоит отметить, что никаких анонсов тогда ЕНПФ не давал. На изменение случайно обратили внимание казахстанцы в ходе проверки своего «порога достаточноcти». Лишь позже появился комментарий председателя правления АО «ЕНПФ» Жаната Курманова. Граждане сразу запустили петицию против решения Фонда. В пресс-службе «Отбасы банка» отметили, что в день, когда стало известно об изменении «порога достаточности», от казахстанцев поступило рекордное количество (16 тысяч) заявок на использование пенсионных излишков. Девятого декабря президент Казахстана поручил продлить действие прежних порогов достаточности до первого апреля 2022 года. Что и произошло. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ЕНПФ

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