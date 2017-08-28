Депутат областного маслихата Катауолла Ашигалиев подверг жесткой критике практику отключения горячей воды по всему городу из-за долгов за газ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со своим предложением по искоренению этого явления он выступил на отчетной встрече акима ЗКО перед депутатским корпусом. - Общее наше разгильдяйство, мягко говоря. Это можно легко ликвидировать, если сделать подачу горячей воды от стояков, которые должны быть в подъезде. Этот вопрос был решен законодательно и технически еще в девяностые годы прошлого века. Что изобретать велосипед? Многие города это уже давно сделали и нет проблем с оплатой за тепло. Зашел в подъезд, отключил тепло и все. А сейчас стояк идет на все девять этажей, и в каждую квартиру не зайдешь. У нас в области этот вопрос не решен. Это зависит от инертности проектировщиков и “беззузбости” заказчиков и АО Жайыктеплоэнерго” при выдаче технических условий, - заявил Катауолла Ашигалиев. Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов пообещал рассмотреть эту идею. - В прошлом году долг за тепло составлял порядка 1 млрд тенге. Сейчас АО “Жайыктеплоэнерго” должно за газ 97 млн тенге. Есть проблема по взысканию долгов с населения, - отметил глава региона. Напомним, этим летом жители города два раза оставались без горячей воды. АО "Казтранс Газ Аймак" два раза прекращало подачу газа на уральскую ТЭЦ из-за задолженности. Руководство АО "ЖТЭ" заявило, что долг населения за тепло превышает их долг за газ. Тепловики заявили, что имущество злостных неплательщиков будет выставляться на продажу. 25 августа руководство АО "Жайыктеплоэнерго" заявило, что они вдвое сократили долг перед поставщиком газа. Руслан АЛИМОВ