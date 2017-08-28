Иллюстративное фото из архива "МГ" - На самодельной лодке 38-летний отец с двумя сыновьями 13 и 4 лет отправились на прогулку по Уралу, - рассказали в пресс-службе ДЧС. - Когда лодка была на середине реки Урал, они один за другим выпали из лодки, спасая друг друга. Силами местных жителей ночью 28 августа в 00.20 было обнаружено и извлечено из воды тело мальчика 13 лет, спасателями ЗРАОСО в 09.10 были обнаружены отец и 4-годовалый мальчик. Также в пресс-службе ДЧС области сообщили, что в данный момент в селе Зеленое Индерского района на реке Урал ведутся поиски 17-летнего парня, который утонул 27 августа в 18.30 во время рыбалки.