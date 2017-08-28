Иллюстративное фото из архива "МГ" В Западно-Казахстанской области планируется реконструкция пограничного поста “Сырым”. Из-за возросшего пассажиропотока здесь привычными стали очереди из сотен машин. Пограничный пункт “Сырым” расположен в 70 километрах от областного центра по трассе Самара-Шымкент. В последнее время участились жалобы водителей на огромные очереди. - Пропускная способность пограничного поста очень низкая. Одна колонна выезжает из Казахстана, одна - из России. Российский пункт пропуска Маштаково обслуживает гораздо быстрее - шесть полос движения в одну сторону, шесть в другую. На границе приходится стоять целый день. Летом особенно тяжело. Портятся овощи и другие продукты, - говорит водитель Андрей ФИСЕНКО. Пограничники проинформировали, что пограничный пост “Сырым” был построен в начале 2000 годов. За это время пассажиропоток вырос в разы. Если в 2010 году через пограничный пост «Сырым» проезжало 30 тысяч машин и 50 тысяч человек, то только за полгода 2017-го - 70 тысяч автомобилей и 200 тысяч человек. - На данный момент составлен проектный эскиз реконструкции пограничного поста. Работы планируется начать в 2018 году. Здесь появится восемь полос для автомобильного движения. В проекте предусмотрены площадки для отдыха, лавочки, освещение, беседки и туалеты, - заявил заместитель начальника отдела пограничного контроля войсковой части 2029 Нурлан СУКПУСУНОВ.