По словам заместителя акима Уральска Алтынбека КАЙСАГАЛИЕВА, большинство зданий предприниматели ремонтируют за свой счет. - Дома, где располагаются объекты бизнеса, приводят в порядок сами предприниматели, а жилые ремонтируют жильцы совместно с акиматом. Есть здания, в которых живут одни пенсионеры, и они, конечно, не в состоянии оплатить весь ремонт. Таким мы помогаем где-то стройматериалами, где-то рабочими. Некоторые собственники квартир сами выходят на покраску, - пояснил замакима. Одним из исторических зданий является бывший компьютерный клуб на пересечении проспекта Достык и улицы Карева. Долгое время помещение пустовало и его облюбовали бомжи. Сейчас здание выкупил предприниматель, который проводит реконструкцию всей постройки. - Все эскизы фасадов согласовываются с городским акиматом. Цветовая гамма у всех исторических памятников архитектуры будет одна - это бежевый, белый или желтый цвета, - рассказал Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. - Всего у нас на проспекте Достык 50 исторических памятников,которые мы закончим ремонтировать уже в сентябре. Стоит отметить, что последний ремонт зданий проводился 10 лет назад.