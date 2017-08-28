Фото из архива "МГ" Поддерживая республиканскую акцию «Дорога в школу», все сотрудники ДВД Актюбинской области перечислили однодневную заработную плату детям-сиротам, чтобы они в новой школьной форме, с новыми учебниками сели в этом году за парты вместе со своими сверстниками, - рассказали в пресс-службе ДВД Актюбинской области. Всего полицейские собрали и перечислили детям-сиротам 5,5 миллиона тенге. Из них по 2 млн тенге Алгинскому и Яйсанскому детским домам, и 1,5 млн тенге – Центру адаптации и реабилитации несовершеннолетних.