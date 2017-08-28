Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Алтая КУЛЬГИНОВА, 1500 жителей села Березовка Бурлинского района ЗКО ждут своей очереди на переселение. - Мы уже закончили строительство 100 одноэтажных домов в селе Аралтал, куда переедут березовцы. 30 семей уже въехали в свои новые дома. Этой осенью переселение завершится, потому что с 1 января 2018 года в Березовке никто уже жить не будет, - пояснил аким области. Стоит отметить, что в Аксае уже завершено строительство нового частного сада, а к ноябрю 2017 года завершится строительство школы.