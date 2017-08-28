Об этом рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ на сессии областного маслихата, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Алтая КУЛЬГИНОВА, 1500 жителей села Березовка Бурлинского района ЗКО ждут своей очереди на переселение. - Мы уже закончили строительство 100 одноэтажных домов в селе Аралтал, куда переедут березовцы. 30 семей уже въехали в свои новые дома. Этой осенью переселение завершится, потому что с 1 января 2018 года в Березовке никто уже жить не будет, - пояснил аким области. Стоит отметить, что в Аксае уже завершено строительство нового частного сада, а к ноябрю 2017 года завершится строительство школы.  