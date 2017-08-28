Иллюстративное фото из архива "МГ" За 2 дня пресечены порядка 900 административных правонарушений - мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения. - Особенную обеспокоенность вызывают участившиеся случаи вождения транспортных средств водителями в состоянии опьянения, - сообщили в МПС ДВД ЗКО. - Только за 2 дня выявлено 27 таких фактов, причем в двух случаях медицинское освидетельствование показало, что водители находились в состоянии алкогольного опьянения средней степени, а в одном случае - в состоянии наркотического опьянения. Полицейские просят всех граждан нашей области, столкнувшихся на дороге с нетрезвыми водителями, немедленно обращаться в ДВД ЗКО.