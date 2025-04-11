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Социум

Депутаты оценили новый проект на космодроме «Байконур»

По словам казахстанского космонавта Айдына Аимбетова, комплекс возводится на базе существующей инфраструктуры КРК «Зенит-М» и предназначен для осуществления пусков нового перспективного ракеты-носителя среднего класса «Союз 5».
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Депутаты оценили новый проект на космодроме «Байконур»

По словам казахстанского космонавта Айдына Аимбетова, комплекс возводится на базе существующей инфраструктуры КРК «Зенит-М» и предназначен для осуществления пусков нового перспективного ракеты-носителя среднего класса «Союз 5».

Депутаты подчеркнули, что данный проект позволит Казахстану осуществить весь цикл космической деятельности, включая создание спутников, их запуск и эксплуатацию в интересах отечественной экономики.

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Парламентарии ознакомились с ходом практических работ по модернизации и реконструкции монтажно-испытательного комплекса и стартового сооружения на КРК «Зенит-М», осмотрели стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2» (пл.31) и приняли участие в наблюдении за пуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортно-пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-27» с казахстанского наблюдательного пункта «Qazcosmos».

Фото: pixabay.com

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