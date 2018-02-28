Депутаты приняли решение о наименовании улиц в микрорайоне Жулдыз

Теперь аномастическая комиссия области будет утверждать новые названия улиц, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 28 февраля, на сессии городского маслихата обсудили вопрос о том, чтобы присвоить названия улицам в микрорайоне Жулдыз, ПДП -1, ПДП-2 и новой площади в Уральске. Депутаты проголосовали за то, чтобы безымянным улицам были присвоены названия. Как отметили в отделе культуры г. Уральск, на общественных слушаниях были предложены варианты названий, которые будут рассмотрены областной аномастической комиссией. Какие именно названия улиц п