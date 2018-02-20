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Происшествия Социум

Деревянный туалет возле детской площадки возмутил уральцев

Туалет, по всей видимости, во дворе многоэтажных домов по улице Камбар Батыра в поселке Зачаганск остался еще от застройщиков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" обратились жители многоэтажек по улице Камбар Батыра, которые пожаловались на то, что в их дворе после застройщиков остался туалет. Прямо рядом с отхожим местом установили детскую площадку. - Он (туалет - прим.автора) стоит давно. К тому же у него сломана дверь, и она не закрывается, а здесь дети играют. Не дай Бог, из любопытства войдут и провалятся в яму. Сейчас зима, а когда потеплеет, то наши дети будут вы
Кристина Кобина
Деревянный туалет возле детской площадки возмутил уральцев
Туалет, по всей видимости, во дворе многоэтажных домов по улице Камбар Батыра в поселке Зачаганск остался еще от застройщиков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" обратились жители многоэтажек по улице Камбар Батыра, которые пожаловались на то, что в их дворе после застройщиков остался туалет. Прямо рядом с отхожим местом установили детскую площадку. - Он (туалет - прим.автора) стоит давно. К тому же у него сломана дверь, и она не закрывается, а здесь дети играют. Не дай Бог, из любопытства войдут и провалятся в яму. Сейчас зима, а когда потеплеет, то наши дети будут вынуждены играть на площадке и вдыхать запах фекалий. Что за безответственность такая? Почему застройщики не убрали туалет, когда сдавали дома в эксплуатацию? - возмущается жительница многоэтажки Айгуль. По словам жильцов, туалет до сих пор является действующим. - Кому не лень заходят в него справить свою нужду. Сплошная антисанитария, и никого не смущает, что дверь не закрывается! - говорят они. В пресс-службе акимата г. Уральск пообещали разобраться и прокомментировать сложившуюся ситуацию после того, как осуществят выезд по данному адресу.
 
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Зачаганск детская площадка Туалет

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