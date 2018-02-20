Деревянный туалет возле детской площадки возмутил уральцев

Туалет, по всей видимости, во дворе многоэтажных домов по улице Камбар Батыра в поселке Зачаганск остался еще от застройщиков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" обратились жители многоэтажек по улице Камбар Батыра, которые пожаловались на то, что в их дворе после застройщиков остался туалет. Прямо рядом с отхожим местом установили детскую площадку. - Он (туалет - прим.автора) стоит давно. К тому же у него сломана дверь, и она не закрывается, а здесь дети играют. Не дай Бог, из любопытства войдут и провалятся в яму. Сейчас зима, а когда потеплеет, то наши дети будут вы