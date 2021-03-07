Иллюстративное фото из архива "МГ" Разбойное нападение произошло 5 марта около 11.00. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, кассир офиса микрокредитной организации, которая расположена в Привокзальном районе, сообщила оператору 102 о том, что неизвестный в медицинской маске, угрожая ножом, забрал из кассы 400 000 тенге. – В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан 25-летний подозреваемый. Полицейские водворили его в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование по статье 192 УК РК "Разбой". Иная информация разглашению не подлежит, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.