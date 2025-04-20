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Социум

Десять иностранцев оштрафовали в ЗКО

Граждане Узбекистана, не соблюдали правила пребывания на территории страны и работали без документов на трудовую деятельность.
Арайлым Усербаева
Десять иностранцев оштрафовали в ЗКО

В Сырымском районном суде рассмотрели 10 дел об административных правонарушениях в отношении десяти граждан Республики Узбекистан по статье 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем законодательства РК в области миграции населения».

Как сообщили в суде ЗКО, граждане Узбекистана не соблюдали правила пребывания на территории страны и работали без разрешительных документов на трудовую деятельность.

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Из материалов дела следует, что в марте 2025 года узбекистанцы незаконно работали на стройке в Булдуртинском сельском округе. На суде иностранцы признали свою вину. Суд признал их виновными и оштрафовал на 98 300 тенге. Постановления пока не вступили в законную силу.

Ранее мы писали, что восемь бухгалтеров осудили за коррупцию в Туркестанской области.

Фото: pixabay.com

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