Десять иностранцев оштрафовали в ЗКО

Граждане Узбекистана, не соблюдали правила пребывания на территории страны и работали без документов на трудовую деятельность.

В Сырымском районном суде рассмотрели 10 дел об административных правонарушениях в отношении десяти граждан Республики Узбекистан по статье 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем законодательства РК в области миграции населения».

Как сообщили в суде ЗКО, граждане Узбекистана не соблюдали правила пребывания на территории страны и работали без разрешительных документов на трудовую деятельность.

Из материалов дела следует, что в марте 2025 года узбекистанцы незаконно работали на стройке в Булдуртинском сельском округе. На суде иностранцы признали свою вину. Суд признал их виновными и оштрафовал на 98 300 тенге. Постановления пока не вступили в законную силу.

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