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Происшествия Социум

Восемь бухгалтеров осудили за коррупцию в Туркестанской области

Антикор присек факты системной коррупции в Туркестанской области.
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Восемь бухгалтеров осудили за коррупцию в Туркестанской области

Сарыагашский районный суд огласил приговор в отношении руководителей районного отдела образования Майрихова Б., Усипбекова Н., Акатова Д. и 8 бухгалтеров.

Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 550 млн тенге путем их перечисления в качестве заработной платы лицам, фактически не работавшим в сфере образования.

Акатов и Майрихов осуждены к 7 годам, а Усипбеков – к 2 годам лишения свободы.

Этим же приговором бухгалтеры осуждены к различным наказаниям в виде лишения свободы, лишения свободы условно и ограничения свободы.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе, а также определенные должности в финансовых организациях сроком от 5 до 10 лет.

Судебный акт в законную силу не вступил.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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