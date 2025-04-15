Восемь бухгалтеров осудили за коррупцию в Туркестанской области

Сарыагашский районный суд огласил приговор в отношении руководителей районного отдела образования Майрихова Б., Усипбекова Н., Акатова Д. и 8 бухгалтеров.



Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 550 млн тенге путем их перечисления в качестве заработной платы лицам, фактически не работавшим в сфере образования.



Акатов и Майрихов осуждены к 7 годам, а Усипбеков – к 2 годам лишения свободы.



Этим же приговором бухгалтеры осуждены к различным наказаниям в виде лишения свободы, лишения свободы условно и ограничения свободы.



Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе, а также определенные должности в финансовых организациях сроком от 5 до 10 лет.



Судебный акт в законную силу не вступил.



В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.