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Социум

Десять многоэтажек остались без газа в Уральске

Также 118 частных домов. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в службе 109, в связи с реконструкцией надземных газопроводов на улице Молдавская временно отключили газ на пересечениях проспекта Абая - улицы Черекаева и улицы Школьная - здание РЭК (вторая база). - Без газа остаются 118 потребителей частного сектора, 10 многоэтажных домов. Ремонт запланирован до 20:00 27 октября, - говорится в сообщении. К слову, ремонт производит СЭРГС РГХ ИЦА (номер телефона: 25-18-98), пуск газа - ТОО Westservise LLP (номер телефона: 28-41-94). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтом
Кристина Кобина
Десять многоэтажек остались без газа в Уральске
Также 118 частных домов.
Десять многоэтажек остались без газа в Уральске
Десять многоэтажек остались без газа в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в службе 109, в связи с реконструкцией надземных газопроводов на улице Молдавская временно отключили газ на пересечениях проспекта Абая - улицы Черекаева и улицы Школьная - здание РЭК (вторая база).
- Без газа остаются 118 потребителей частного сектора, 10 многоэтажных домов. Ремонт запланирован до 20:00 27 октября, - говорится в сообщении.
К слову, ремонт производит СЭРГС РГХ ИЦА (номер телефона: 25-18-98), пуск газа - ТОО Westservise LLP (номер телефона: 28-41-94). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
газ

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