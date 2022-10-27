Десять многоэтажек остались без газа в Уральске

Также 118 частных домов. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в службе 109, в связи с реконструкцией надземных газопроводов на улице Молдавская временно отключили газ на пересечениях проспекта Абая - улицы Черекаева и улицы Школьная - здание РЭК (вторая база). - Без газа остаются 118 потребителей частного сектора, 10 многоэтажных домов. Ремонт запланирован до 20:00 27 октября, - говорится в сообщении. К слову, ремонт производит СЭРГС РГХ ИЦА (номер телефона: 25-18-98), пуск газа - ТОО Westservise LLP (номер телефона: 28-41-94). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтом