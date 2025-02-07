Десять пенсионеров пострадали от мошенников в регионе Казахстана

Среди распространенных методов – ложные сообщения о получении посылки. Мошенники просят у граждан личные данные и оформляют на них банковские кредиты.

По информации «24KZ», в отношении трех подозреваемых, причастных к 37 случаям, возбуждены уголовные дела. По словам полицейских, чаще всего жертвами аферистов становятся люди преклонного возраста.

В прошлом месяце мошенники обманули 10 пенсионеров. Среди распространенных методов – ложные сообщения о получении посылки. Мошенники просят у граждан личные данные и оформляют на них банковские кредиты.

Чтобы предупредить подобные преступления, специалисты Управления по борьбе с киберпреступностью проводят разъяснительную работу среди сотрудников отделения «Казпочты».

— Наше учреждение тоже столкнулось с этой проблемой. Мы получаем множество жалоб со стороны жителей региона. Объясняем им, что нельзя предоставлять данные сторонним лицам, а в подозрительных ситуациях надо обращаться в полицию, — сказала Гульсим Баязитова, заместитель директора областного филиала АО «Казпочта».

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