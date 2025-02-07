Подростковая беременность снизилась на 35% в Атырауской области

За последние пять лет среди подростков 15-17 лет снизилась беременность на 35%.Если в 2020 году было 193 случая, то 2024 году – 127 случаев.

В Атырауской области реализуют комплексную программу, направленную на снижение уровня подростковой беременности и охрану репродуктивного здоровья молодежи. Подростки могут получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощи. Об этом сообщили в региональной службе коммуникации области.





— С 2023 года в регионе функционируют молодежные центры здоровья, где подросткам оказывают медицинские и психологические консультации. Работают детский гинеколог и репродуктолог, деятельность которых направлена на оказание специализированной помощи и проведение разъяснительной работы среди молодежи, — пояснили в РСК.

Сообщается, что за последние пять лет среди подростков 15-17 лет снизилась беременность на 35%.Если в 2020 году было 193 случая, то 2024 году – 127 случаев.



