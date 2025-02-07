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Происшествия Социум

Подростковая беременность снизилась на 35% в Атырауской области

За последние пять лет среди подростков 15-17 лет снизилась беременность на 35%.Если в 2020 году было 193 случая, то 2024 году – 127 случаев.
Кристина Кобина
Подростковая беременность снизилась на 35% в Атырауской области
В Атырауской области реализуют комплексную программу, направленную на снижение уровня подростковой беременности и охрану репродуктивного здоровья молодежи. Подростки могут получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощи. Об этом сообщили в региональной службе коммуникации области. 

— С 2023 года в регионе функционируют молодежные центры здоровья, где подросткам оказывают медицинские и психологические консультации. Работают детский гинеколог и репродуктолог, деятельность которых направлена на оказание специализированной помощи и проведение разъяснительной работы среди молодежи, — пояснили в РСК.
Сообщается, что за последние пять лет среди подростков 15-17 лет снизилась беременность на 35%.Если в 2020 году было 193 случая, то 2024 году – 127 случаев.


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