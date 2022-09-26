– Сначала эта девочка бьёт мою дочь головой об стену. По телосложению она крупнее и выше моей. Моя дочь падает на пол и теряет сознание. А эта девочка продолжает её бить, пинать, садится на неё и бьёт по голове и по лицу. У моей дочери теперь сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Её госпитализировали в детскую больницу в Зачаганске, - рассказала Алия.

– Моя дочь лишь попросила оставить её в покое, не выставлять подобные посты про неё. Та девочка выкладывала даже фотографии мои дочери. Я требую справедливости, хочу, чтобы та девочка понесла наказание. Как такое может происходить в стенах школы? А ещё та девочка настолько агрессивна, что заявила: «скажите спасибо, что я её не убила». Разве так можно? Она состоит на учёте, ходит как ни в чем не бывало, чувствует безнаказанность. Врачи говорят, что ещё один удар и последствия были бы весьма плачевными, так как в детстве у неё была травма головы, - отметила Алия.

– Дети взаимно друг друга оскорбляли. Мы решаем конфликт в пределах нашей школы, соответствующая работа проведена, руководству доложено. Драка произошла во время перемены в школьном туалете. На место вызывали скорую помощь. Таких случаев у нас ранее не было. Обе семьи благополучные, полные, девочки учатся у нас давно, - заявила заместитель директора по воспитательной части Наталья Марыксина.

Фото Медета Медресова В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска Алия (имя изменено по просьбе женщины), которая рассказала, что её дочь, ученица 10 класса СОШ №9, была избита в школьном туалете. Обидчицей подростка оказалась девочка из параллельного класса. Всё произошло 22 сентября во время перемены.По словам женщины, причиной конфликта стало то, что девочка из параллельного класса начала унижать и оскорблять её дочь, выставляя посты и сторисы в соцсетях.В администрации СОШ №9 нам сообщили, что действительно такой случай в стенах учебного заведения произошёл 22 сентября. При этом подчеркнули, что конфликт был двухсторонний.По неподтверждённой информации, конфликт произошёл из-за парня. В департаменте полиции, в управлении здравоохранения и в отделе образования пообещали прокомментировать ситуацию позже.Наталья Марыксина. Фото Медета МедресоваФото Медета Медресова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.