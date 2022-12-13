Дети мерзнут в интернате: на жалобу в соцсетях ответил директор IT-лицея в ЗКО

Жалоба о том, что учащиеся в Областной специализированной школе-лицей-интернат информационных технологий для одаренных детей замерзают и часто болеют, появилась в социальной сети, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Скриншот Пост появился на странице mamochki_uralska_tut в Instagrаm. Отмечается, что из-за холода дети даже не занимаются в спортзале, а руководство ссылается на то, что такая ситуация во всех школах. Активные пользователи написали в комментариях, что в этом году есть жалобы и на другие школы в городе. Журналисты "МГ" отправились в лицей и поговорили с директором Женисом Ш