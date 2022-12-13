Дети мерзнут в интернате: на жалобу в соцсетях ответил директор IT-лицея в ЗКО

- А вы откуда знаете, что это наши родители? Такую жалобу может написать каждый. Во-первых это нужно уточнить. Мне нужно знать именно какой родитель недовольный. Это не должно рассматриваться анонимно. Почему родители не пришли ко мне? Почему посылают вас? Их же ребенок находится здесь, а не ваш, - высказался Женис Шонбаев. - Если бы пришли ко мне родители, я бы показал какие работы тут ведутся. Почему холодно? Холодно или нет? Ко мне никто не приходил с жалобой. Почему вы им не скажите, чтобы они сами пришли посмотрели? Вы не занимаетесь отоплением! Вы не компетентный орган! Родители сами не знают, холодно тут или тепло. Вы не должны их поддерживать. У вас на руках должны быть факты. Вы же не будите проверять каждую жалобу. Это же сплетни. (...) У нас нет лишнего времени, дайте нам работать. Не бережете ни свое время, ни наше. У вас нет на руках прибора для измерения температуры. Вы как будете сейчас смотреть? Я сейчас скажу тепло, и что вы так напишите.После спора директор лицея все же решил показать спортивный зал и комнаты, где спят дети. Установленный в спортзале термометр показал, что температура воздуха составляет пять (!) градусов тепла.
- Мы четыре дня назад ремонтировали отопительную систему, не было подачи тепла. Приезжали сотрудники "Жайыктеплоэнерго". Сейчас подача 64 градуса, а обратка 52 градуса. Высоко расположенные батареи, они так устроены по проекту. Видите, что в спортзале очень высокие потолки и поэтому в нижней части холодно. По безопасности батареи должны стоять наверху, поставить их вниз планируем в следующем году. В бюджет подали заявку, теперь в планах все на следующий год. Наверху более менее тепло. По закону физики теплый воздух поднимается наверх. До этого система отопления была не правильная, - рассказал директор лицея.Директор не пояснил, была ли проблема в прошлые годы, или холодно стало только в этой зимой. Кроме того он показал систему подачи отопления и отметил, что неделю назад они установили насос на обратку и поменяли краны. В комнатах где спят дети, термометры показали 20 градусов тепла. К слову, в мае этого года родители учеников школы-интерната в Уральске просили не закрывать классы с русским языком обучения. Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Женис Шонбаев
Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.