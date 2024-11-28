Дети плакали и кричали: убийцу женщины и ее двоих детей приговорили к пожизненному сроку

Сегодня, 28 ноября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области вынесли приговор 32-летнему Оразбеку Саясату. Мужчина обвинялся в убийстве двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, способом опасным для жизни других людей, в условиях чрезвычайной ситуации, а также в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества и нарушении неприкосновенности жилища.

Судья Зарема Хамидуллина признала подсудимого Оразбека Саясата виновным и приговорила его в совокупности совершенных преступлений, к пожизненному лишению свободы. Кроме того, он должен выплатить 30 млн тенге (по 15 млн матери погибшей Сагинтаевой и отцу погибших детей) морального вреда родственникам погибших и пострадавшему, и более 6 млн тенге материальной компенсации за ущерб, причинённый при поджоге квартиры. Подсудимый с приговором был не согласен и высказывал недовольство нецензурной бранью.

Согласно материалам дела, погибшая Сагинтаева развелась с мужем, от которого у нее было двое детей (сын и дочь) в 2022 году. Позже она начала встречаться с Оразбеком Саясатом, но за месяц до трагедии они расстались. Выяснилось, что в марте 2024 года женщина обращалась в полицию из-за угроз возлюбленного. Мужчина уже тогда угрожал облить ее бензином и поджечь. Позже они примирились, но уже не встречались.

За пару дней до убийства погибшая познакомилась в Тик Токе с Баймуратовым. Ему она рассказала, что бывший возлюбленный приходил к ней с ножом и угрожал ее убить. В тот вечер Баймуратов сам решил приехать к дому Сагинтаевой и поговорить с Саясатом. Женщина его отговаривала, но он все же приехал и у подъезда поговорил с подсудимым, мужчины даже как-будто пришли к согласию.

Но Сагинтаева зная Саясата, опасаясь за свою жизнь попросили Баймуратова остаться с ней и ее детьми. По версии суда, они не встречались. Около двух часов ночи мужчина влез в квартиру через окно, он увидел спящих в зале детей. Мужчина вышел из квартиры и в ближайшем АЗС купил 5 литров бензина, по пути он срывал листовки с объявлениями. С ними он вернулся в квартиру, где облил все бензином и поджег. Крики и плачь детей слышали соседи, они длились около пяти минут. Сагинтаева получила 90% ожогов тела, но смогла сказать медикам и полицейским, кто ее поджог, Баймуратов выпрыгнул в окно и получил травмы.

Во время суда Саясат говорил, что был в состоянии аффекта и помнит лишь, как входил в квартиру, а баклажку с бензином якобы оставил в подъезде. Но эти слова не нашли своего подтверждения. К слову, подсудимый не признал свою вину, не просил прощения у родственников погибших, материл, проклинал и оскорблял свидетелей, экспертов, представителей суда.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 25 апреля 2024 года в пятиэтажном доме в Индерском районе Атырауской области. В квартире на втором этаже произошел пожар. Огнеборцы обнаружили в спальне тела двоих детей 10 и 7 лет. Маму детей и мужчину 1994 года рождения госпитализировали в реанимацию. Они были без сознания.

На следующий день женщина умерла в реанимации. Подозреваемого в жутком преступлении задержали в этот же день по пути в Уральск (он оказался жителем села Тайпак Акжайыкского района ЗКО). По камерам видеонаблюдения выяснили, что 31-летний мужчина купил емкость с бензином на ближайшей АЗС. Он оказался знакомым потерпевшей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.