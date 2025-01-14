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Происшествия Социум

Детские религиозные пансионаты ликвидировали в Атырау

В Атырау пресекли распространение литературы, пропагандирующей религиозную рознь, через благотворительную организацию. Экспертиза признала эти материалы запрещёнными на территории Казахстана.
Кристина Кобина
Детские религиозные пансионаты ликвидировали в Атырау

В Атырау пресекли распространение литературы, пропагандирующей религиозную рознь, через благотворительную организацию. Экспертиза признала эти материалы запрещёнными на территории Казахстана. Об этом сообщили в прокуратуре области.

— На основании постановления специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау благотворительная организация признана виновной по части 4 статьи 453 КоАП РК и ей назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 516 880 тенге, — сообщили в ведомстве.

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Также выяснилось, что организация проводила обучение детей по религиозным направлениям без соответствующего разрешения, действуя как пансионаты. Прокуратура добилась отмены государственной регистрации четырёх организаций, а также ликвидации пансионатов.

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