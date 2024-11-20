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Социум

Детские сады Казахстана начнут лицензировать с 2027 года

Также для кружков и секций будет установлен уведомительный порядок начала или завершения их работы.
Жулдызхан Хасангалиева
Детские сады Казахстана начнут лицензировать с 2027 года

Мажилис во втором чтении принял поправки по вопросам образования и защиты прав детей, предложенные министерством просвещения, о чем сообщили в телеграм-канале правительства.

Закон устанавливает правила для деятельности приемных профессиональных семей, их права и обязанности, а также взаимодействие с органами опеки и попечительства.

По предложению депутатов, с 1 января 2027 года будет введено лицензирование для организаций, работающих в сфере дошкольного воспитания. Также для кружков и секций будет установлен уведомительный порядок начала или завершения их работы. В школах будет доступна форма онлайн-обучения и принцип академической мобильности в колледжах, а также социальная помощь детям из социально уязвимых семей, независимо от форм собственности школ.

Документ также предусматривает передачу детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи ближайших родственников. Ранее таких детей направляли в детские дома. К близким родственникам относятся дедушки и бабушки ребёнка, а также братья и сёстры отца или матери. 

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