На 7,8 млрд тенге из возращенных активов построят детсад для особенных детей в Актобе

В регионе насчитывается более 2500 детей от 3 до 6 лет с особыми образовательными потребностями, из которых 1320 уже охвачены дошкольным образованием. Сейчас в области работают четыре специализированных коррекционных детских сада. Новый проект улучшит инфраструктуру и даст возможность большему количеству детей с особыми потребностями получать развитие и поддержку.

В акимате Актюбинской области сообщили, что из возвращенных активов выделено 7,8 миллиарда тенге на строительство специального детского сада для детей с особыми потребностями в Актобе. Ожидается, что новый детсад сможет принять 300 детей, предоставляя им воспитание и коррекционную помощь в комфортных условиях.

В регионе насчитывается более 2500 детей от 3 до 6 лет с особыми образовательными потребностями, из которых 1320 уже охвачены дошкольным образованием. Сейчас в области работают четыре специализированных коррекционных детских сада. Новый проект улучшит инфраструктуру и даст возможность большему количеству детей с особыми потребностями получать развитие и поддержку.

Ранее средства от возвращенных активов были направлены на строительство других важных объектов: спортивного комплекса в Зеренде (Акмолинская область), музыкальной школы в Темирлане (Туркестанская область), спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане и тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.