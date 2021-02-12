Когда на место приехали сотрудники ДЧС Атырауской области, открытым огнем горела кровля одноэтажного частного детского сада «Зейнеп Амина» и до приезда пожарных 3 воспитательницы вывели 13 детей (3-5 лет) на улицу. - В тушении пожара были задействованы 6 единицы техники и 25 единиц личного состава. Пожар был локализован в 16.15 и полностью ликвидирован в 16.23. В результате полностью сгорела кровля детского сада площадью 144 кв. м, - сообщили в пресс-службе ДЧС. - Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось предотвратить распространение огня на двухэтажный коттедж, расположенный 2 метрах от детского сада. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.