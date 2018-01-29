Детям-сиротам вручили ключи от квартир в Актюбинской области

В г.Алга Актюбинской области многоквартирный жилой дом был возведен в рамках государственной программы «Нұрлы жер», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области. Фото предоставлено пресс-службой акима Актюбинской области В пятиэтажном доме имеется 60 квартир, из них 5 - однокомнатных, 30 - двухкомнатных, 20 - трехкомнатных, 5 – четырехкомнатных. Площадь каждой квартиры варьируется от 31 до 79 квадратных метров. Счастливыми обладателями собственной жилой площади стали 12 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 19 семей, относящихся к