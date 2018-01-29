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Социум

Детям-сиротам вручили ключи от квартир в Актюбинской области

В г.Алга Актюбинской области многоквартирный жилой дом был возведен в рамках государственной программы «Нұрлы жер», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области. Фото предоставлено пресс-службой акима Актюбинской области В пятиэтажном доме имеется 60 квартир, из них 5 - однокомнатных, 30 - двухкомнатных, 20 - трехкомнатных, 5 – четырехкомнатных. Площадь каждой квартиры варьируется от 31 до 79 квадратных метров. Счастливыми обладателями собственной жилой площади стали 12 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 19 семей, относящихся к
Дана Рахметова
Детям-сиротам вручили ключи от квартир в Актюбинской области
В г.Алга Актюбинской области многоквартирный жилой дом был возведен в рамках государственной программы «Нұрлы жер», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.
Фото предоставлено пресс-службой акима Актюбинской области В пятиэтажном доме имеется 60 квартир, из них 5 - однокомнатных, 30 - двухкомнатных, 20 - трехкомнатных, 5 – четырехкомнатных. Площадь каждой квартиры варьируется от 31 до 79 квадратных метров. Счастливыми обладателями собственной жилой площади стали 12 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 19 семей, относящихся к категории социально уязвимых, 18 работников бюджетной сферы, а также семья, чье единственное жилье было признано аварийным. Оставшиеся 10 квартир были предоставлены в аренду работникам бюджетных организаций. - В области успешно реализуются программы «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол», направленные на повышение благосостояния граждан путем обеспечения их жильем. В прошлом году впервые в истории области построено 793 тысячи кв. метров жилья. Новоселами стали более 6800 актюбинских семей. Это стало возможным благодаря государственной поддержке. Мы продолжим эту работу не только в городе Актобе. Во всех районных центрах будут строиться такие дома, - заявил аким Актюбинской области Бердыбек САПАРБАЕВ. В числе новоселов выпускница областного детского дома Ольга ВАСИЛЬЕВА. - У нас с мужем четверо детей. Своего жилья не было и нам приходилось жить у родственников. Сегодня мы очень рады получить ключи от собственной трехкомнатной квартиры, - говорит Ольга ВАСИЛЬЕВА. В ближайшее время в г.Алга по госпрограмме планируется сдать в эксплуатацию еще один пятиэтажный дом на 60 квартир. В дальнейшей перспективе - строительство двух жилых домов на 120 квартир.
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