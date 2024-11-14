Девочку из Уральска переехал тепловоз. Ей ампутировали ногу.

Трагический случай с 15-летней Аруной произошёл в 15:00 27 сентября 2024 года. Тогда девочка шла из дома в город, единственный путь лежал через железнодорожную дорогу с рельсами.

Трагический случай с 15-летней Аруной произошёл днем 27 сентября 2024 года. Тогда девочка шла из дома в город, единственный путь лежал через железнодорожную дорогу. Именно там она попала под тепловоз, рассказала мама пострадавшей девочки Асия Тукжанова. Сейчас женщина с трудом рассказывает о случившемся. Аруне ампутировали правую ногу и большой палец на левой ноге. Она перенесла три сложнейшие операции и до сих пор находится в больнице.

— В тот день я была на работе, когда раздался телефонный звонок и сказали, что дочка попала под тепловоз. Я сразу же побежала к ней и когда увидела её, начала кричать: «Аруна, Аруна». В ответ услышала «Мама!». Думала, что она в тяжелом состоянии. Тогда дочка меня просила не смотреть на ноги. Рядом оказывал помощь фельдшер. Аруна сама подняла свою ногу с рельсов, положила рядом и прикрыла курткой. Она всё это видела, — плача, вспоминает женщина.

Сейчас врачи готовы выписать девочку, вот только домой ей возвращаться нельзя. В доме ежедневно слышен гул поездов и нет никаких удобств. Семья живёт в доме, который принадлежит матери главы семейства. Своего жилья у них нет. Они переехали с посёлка три года назад. Асия работает лаборантом в железнодорожной больнице, а её муж разнорабочий. Помимо Аруны, у них есть 11-летний сын, который также посещает СОШ №26.

— Дочь выписывают с больницы, но она не хочет возвращаться домой. Здесь ежечасно раздаётся гул движущихся поездов, к тому же нет никаких удобств. Туалет на улице, ванной комнаты нет. Мы ищем съемную квартиру, но никак не можем найти именно в этом районе. Аруна не хочет менять школу и район, чтобы к ней на дом приходили её учителя, к которым она привыкла. У неё тяжелая психологическая травма, её понять можно. Ей заново нужно учиться жить, ходить. Теперь она не сможет посещать школу. Ей тяжело даётся адаптация, еще не научилась держать равновесие без ноги. Порой бывает очень раздражительная, её мучают сильнейшие фантомные боли. Врачи нам говорили, что пока она не примет эту ситуацию, всё будет болеть. Я готова носить её на руках до пятого этажа, лишь бы создать для неё комфортные условия, — говорит Асия.

Женщина делится, что её дочка выбирала биологию и химию, чтобы по этим предметам сдавать ЕНТ, делала упор в учёбе на эти предметы, потому что мечтала стать врачом. А сейчас у неё появился страх перед «белыми халатами».

— Мы говорим ей, что счастливы, ведь она осталась жива. А она плачет и говорит, что умирать не хочет и как дальше жить не знает. Успокаиваем её, что людей с протезами очень много. Но нам ещё далеко до этого, предстоит длительная реабилитация, — сквозь слёзы произносит женщина.

К слову, помимо журналистов в семью приехало руководство школы №26, родители учеников и депутат маслихата Муслим Джардемов.

— Через эти железнодорожные пути в школу ходят порядка 50 учеников, проживающих на дачах, а также дети из благоустроенных домов, расположенных недалеко от остановки Хлебзавод. Такой трагичный случай произошёл впервые, но тут в школу, как ходили дети, так и ходят. Безопасного пути никто не продумал. Даже когда мост отремонтировали, не продумали сделать пешеходные лестницы. Как выяснилось позже, Аруне помог ученик седьмого класса из СОШ №7. Он ехал мимо на самокате и увидел раненую девочку возле рельсов, не растерялся, поехал остановил «скорую», которая ехал на другой вызов. Благодаря ему, Аруну удалось спасти, — пояснила директор СОШ №26 Ляззат Кастуганова.

Родители учеников рассказывают, что на этих железнодорожных путях нет освещения и камер, очень много бродячих собак, часто собираются наркоманы и алкаши.

— Сейчас стоит вопрос о реабилитации девочки. Изначально мы не предавали этому огласку, не вмешивались, потому что на это не имели права. Мы были уверены, что семье оказывают помощь, на самом деле всё по-другому. Буквально два дня назад к нам обратилась мама Аруны. Мы поддерживали связь с нашей ученицей, наша задача сделать всё, чтобы она перенесла реабилитацию легко на сколько это возможно. Со стороны школы помогаем, чем только можем. Семья благополучная. Родители добросовестные, ответственные. Девочка училась на четверки и пятерки, активная и воспитанная, — дополнила Ляззат Кастуганова.

Муслим Джардемов отметил, что это вопиющий случай и руководство школы не могли озвучивать это без согласия родителей.

— Руководство ТОО или кому принадлежит железнодорожный тупик должны оказать посильную помощь. Ребёнку нельзя сюда возвращаться, и тут никто не преследует корыстных целей. Девочка психологически не готова к шуму железнодорожных путей. Вопрос реабилитации очень серьезный. Ей нужно помочь, потому что она хочет вернуться к учебе, но опять же квартира должна быть расположена вблизи школы, чтобы она смогла вернуться к своим прежним учителям. Общение с одноклассниками вернет её к реальной жизни. В городе найдутся неравнодушные люди и наверное руководство ТОО обратит на это внимание. Семья по крохам собрала деньги на съем квартиры на один месяц, чтобы ребёнок мог элементарно помыться и самостоятельно сходить в туалет. Осознание того, что у нее нет ноги приходит только сейчас. Родители не просят ни квартиры, ничего. Они не преследуют корыстных целей. Они просто нуждаются в этом. Тут надо понять, что у них сложилась такая тяжелая жизненная ситуация и если бы не этот случай, мы и не знали ничего об этой семье. Они жили своей жизнью, работали и обеспечивали себя сами, — говорит Муслим Джардемов.

Также он дополнил, что стоит затронуть вопрос о технической безопасности. Когда движется тепловоз должны быть составители или сопровождающие люди по инструкции. Здесь оживленное место и дело в том, что тепловозы проезжают, когда приходят грузы.

— Наверное, во время следствия на это обратят внимания, возможно, машинист не увидел, но скорее всего должны быть сопровождающие, — отметил он.

Тепловоз, который сбил девочку принадлежит ТОО «ВЕСТ ТРАНС СЕРВИС». Директор компании Курмангазы Кажиденов прокомментировал трагический случай. Он отметил, что они готовы помочь семье и оплатить съём квартиры в рамках договора.

— Наша компания на рынке более двух лет и такой случай произошёл впервые. Сейчас ведётся следствие. Девочка нарушила технику безопасности. Если идти вдоль пути согласно правилам, она должна быть на расстоянии пяти метров (от рельсов). На тепловозе были сопровождающие, но её не заметили и не остановились, — сказал Курмангазы Кажиденов.

Мама девочки Асия верит, что в их семье всё наладится и они преодолеют трудности.

— Те, кто пишут злостные комментарии к этому случаю, они просто могут травмировать нашу девочку. Не нужно придумывать версии, что она хотела покончить с собой. Она очень жизнерадостная и хочет жить, — заключила женщина.

Кто готов помочь семье, могут позвонить маме пострадавшей девочки Асие Тукжановой по номеру: 8 705 331 56 64.