Правила работы коллекторов с должниками хотят изменить в Казахстане

Уведомление будет считаться полученным, если отправлено на адрес, указанный в договоре, заказным письмом или вручено взрослому члену семьи. Также можно использовать электронные способы — e-mail, SMS, push-уведомления. Личное вручение подтверждается подписью должника и регистрацией в журнале агентства. Если уведомление невозможно доставить или его не приняли, оно все равно считается переданным.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект постановления, которое обновляет текущие правила. Если раньше коллекторские агентства давали 15 дней на изменение условий погашения долга после согласования с должником. Теперь срок может быть продлен в случае непредвиденных обстоятельств, которые не зависят от агентства. Продление будет действовать до устранения этих обстоятельств.

Новая мера призвана упростить процесс работы коллекторов и обеспечить понятное урегулирование долгов. Если у должника есть судебное решение или исполнительная надпись нотариуса о взыскании долга, коллектор обязан приостановить или прекратить исполнительное производство после вступления в силу договора об урегулировании задолженности. Этот договор устанавливает порядок и условия погашения.

Уведомление будет считаться полученным, если отправлено на адрес, указанный в договоре, заказным письмом или вручено взрослому члену семьи. Также можно использовать электронные способы — e-mail, SMS, push-уведомления. Личное вручение подтверждается подписью должника и регистрацией в журнале агентства. Если уведомление невозможно доставить или его не приняли, оно все равно считается переданным.

Ранее международный совет Верховного суда предложил банкам и микрокредитным организациям списывать долги жертв интернет-мошенничества. В Агентстве по регулированию финансов напомнили, что с 20 августа 2024 года вступил в силу закон, обязывающий банки прекращать требования к клиентам, если суд установил факт мошеннического оформления кредита без их участия.